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Sinop'ta derme çatma eşek arabasıyla tehlikeli yolculuk

SİNOP - Sinop'ta 2 çocuğun eşek arabasıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Sinop'un Erfelek ilçesi Akçaçam köyünde 2 erkek çocuğun, trafiğin işlek olduğu yolda derme çatma eşek arabasıyla yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Görüntülerde, çocukların eşek arabasının arkasında uyuduğu ve uyandığı gözlemlendi. Daha sonra uyanan çocuklardan biri eşeğe sopayla vurarak eşek arabasını hızlandırmak istediği görülüyor.