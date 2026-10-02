Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler yürüyüş yapıp basketbol şutu attı - Son Dakika
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Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler yürüyüş yapıp basketbol şutu attı

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Sinop\'ta Dünya Yürüyüş Günü\'nde öğrenciler yürüyüş yapıp basketbol şutu attı
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Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Barış Manço Parkı'ndan Sabahattin Ali Parkı'na yürüyen öğrenciler, molanın ardından dönüşte basketbol şut etkinliğine katıldı.

Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte İstiklal Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sinop Anadolu Lisesi öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri yer aldı. Barış Manço Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, yürüyüşte Sabahattin Ali Parkı'na kadar yürüdü. Öğrenciler, parkta verilen molanın ardından aynı güzergahtan Barış Manço Parkı'na döndü. Yürüyüşün ardından Barış Manço Parkı'ndaki basketbol sahasında öğrencilerin katılımıyla basketbol şut atma etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın önemine dikkat çeken çeşitli faaliyetlerle sona erdi.

Kaynak: İHA
Sabahattin AliBarış MançoBasketbolSağlıkDünyaSinopYaşamYerelSon Dakika

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