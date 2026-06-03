Sinop\'ta Ekonomi Protestosu: \'Hayat Çok Pahalı\'

(SİNOP) - Sinop'ta yurttaşlar, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçinemediklerini ifade ederek, ülkedeki ekonomi sorununu, "Böyle bir ekonomi dünyada görülmemiş bir şey. Bu kadar kötü olamaz" sözleriyle yorumladı.

Türkiye'de emekli oranının en yüksek olduğu illerden Sinop'ta yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na ekonomiyi değerlendirdi. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçinmenin zorluklarını anlatan yurttaşlar, hayat pahalığından dert yandı.

Türkiye'de geçmenin zorluklarını anlatan Hasan Çolak, ekonominin yanı sıra birçok sorunlarının olduğunu ifade ederek, "Ekonomiyi boş ver. Türkiye'nin beğenilecek bir yanı bile kalmadı. 25 yıldır bozulmadık yerimiz kalmadı. İnanır mısınız? İlkokul çocuklarının tavırları bile değişti. Her şey bozuldu. Eskiyi arar olduk. Bir vatandaş tutup da 25 yıldır hep aynı adamı niye seçersin? Adama kötülük yapıyorlar. Adam da kendini peygamber zannediyor. Emekli maaşları eskiden çalışan adamla benim aramdaki maaş 75 liraydı. Şimdi 40 bin lira. Gerisini düşünün. Şu anda tek başımayım. Eşim vefat etti. Çoluk çocuğum yetiştiği halde 31 bin lira maaş alıyorum ve Allah'tan evimiz var da eğer evim olmasa tek başıma bu para bana yetmeyecek. Bir tatil yapmak bile hiçbir zaman aklımın ucundan geçmez. Emekli kirada oturursa yandı. Mecburen çalışmak zorunda" dedi.

"EMEKLİ PERİŞAN, YERDE SÜRÜNÜYOR"

Ümit Yüce ise emeklilerin perişan halde yaşadıklarına dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisi battı. Ne kasada para var ne vatandaşta para var. Millet bitik. Herkes bitik. Kimsede para yok. Emekli perişan, yerde sürünüyor. Geçen gün buraya bankacılar kart vermeye geldi. Sinop'ta 'bir tane kart alacak adam bulamadık' dediler. Hep battık. Burası mı mutlu şehir?" diye konuştu.

"NE KADAR FAKİR FUKARA YARATIRSAN KENDİNİ O KADAR ÇOK BAĞLARSIN"

Türkiye'deki ekonomide yaşanan sorunların dünyada benzeri olmadığını söyleyen Himmet Arıkan, şöyle konuştu:

"Böyle bir ekonomi dünyada görülmemiş bir şey. Bu kadar kötü olamaz. İşsizlik mi iyi? Gelir dağılımı mı iyi? Kazançların topluma dağıtılması mı iyi? İyi olan ne var? 24 yıldır, 25 yıldır memleketi yöneten iktidarın yanlış politikaları, adam kayırmacılığı, gelirleri kendi yandaşlarına aktarması hepsi işte bir araya geldiği zaman bu duruma geldik. Emekli maaşları şu ülkede de şu piyasadaki fiyatlara göre bu emeklilerin aldığı maaş ile bir kişinin geçilmesi, bir ailenin geçilmesi mümkün mü? Ne kadar fakir fukara yaratırsan kendini o kadar çok bağlarsın. Onları tabi tutarsın kendine. Seçimlerde kendine imkan sağlarsın, kazanırsın."

"HAYAT ÇOK PAHALI"

Fikrettin Talafat, emeklilerin 20 bin lirayla geçinmeye çalıştığını ifade ederek, "Hayat çok pahalı. Çocuk okutan varsa zaten perişan. Ev kiraları zaten yüksek. Hayat pahalı aldı başını gidiyor. İşte 23 yıllık iktidar da maşallah bu işlere göz yumuyor" şeklinde konuştu.