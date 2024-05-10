Sinop'ta Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sinop'ta Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Sinop\'ta Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte, Engelliler Haftası coşkuyla kutlandı. Sinop Valisi, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de etkinliğe katıldı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, engellilerin sorunlarına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

10.05.2024 16:45
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Sinop'ta Engelliler Haftası coşkuyla kutlandı.

Sinop Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk töreni sonrası günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Ülkemizde ve Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde her yıl 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca engellilerin sorunları tartışılır, topluma kazandırılmaları konularında çalışmalar yapılır. Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olsa da eşit haklara sahiptir. Engelli ve özel bireylerimizin ihtiyaç ve sorunlarını sevgi ve anlayışla ele alıp soyutlamadan, ötekileştirmeden, bütünüyle aramızda olduklarını her daim hissettirmemiz gerekmektedir. Kurumlarımızın verilerine göre ülkemizde çeşitli engellere sahip beş milyonu aşkın vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık bir milyon beş yüz binini çocuklar oluşturmaktadır. Aileleriyle birlikte ele aldığınızda engellilik konusu 85 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 35 milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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