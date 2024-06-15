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Sinop'ta ev ve ambar alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyünde meydana gelen yangın sonucu 1 ev ile 1 ambar alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyü Denizgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından başladığı tahmin edilen yangında Cemal Kurt'a ait 1 ambar ile 1 ev kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Erfelek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri ile söndürülen yangında ev ile ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.