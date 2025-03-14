Sinop'ta Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi

Sinop\'ta Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi

Evlilik kredisi başvuran çiftler için Sinop'ta eğitmenler eşliğinde evlilik öncesi eğitim verildi.

14.03.2025 12:54
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Sinop'ta, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime, e-Devlet üzerinden başvuru yapan 8 çift katıldı. Eğitimde, evlilikte iletişim, evlilik ve sağlık, aile hukuku gibi konular ele alındı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimde, katılımcılara evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili bilgi verildi. Eğitim programında, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını öğrenmeleri ve muhtemel sorunlarla başa çıkabilme becerileri kazanmaları amaçlandı. Yetkililer, evlilik öncesinde alınan bu tür eğitimlerin, evlilik uyumunu artırdığı ve çiftlerin daha sağlıklı bir evlilik süreci yaşamasına katkı sağladığını belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi - Son Dakika

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