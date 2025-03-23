Sinop'ta Geleneksel Helesa Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Geleneksel Helesa Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Sinop'ta düzenlenen geleneksel Helesa yürüyüşüne yoğun katılım oldu. Etkinlik, gemi maketi eşliğinde yardım toplanarak yerel manilerle renklendirildi. Sinop'un sokaklarında vatandaşlar bir araya geldi.

23.03.2025 05:50  Güncelleme: 06:02
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Sinop'ta "helesa" coşkusu

SİNOP - Sinop'ta her yıl düzenlenen geleneksel Helesa yürüyüşü bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karadeniz'in tek doğal limanı olan Sinop'ta, geçmişte fırtınadan kaçan gemicilerin sığındıkları limanda, yerel halktan maniler eşliğinde yardım toplamasıyla bilinen Helesa geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden başlayan etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, eşi Özlem Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Helesa yürüyüşü kapsamında, özel olarak hazırlanan gemi maketiyle Sinop sokaklarında maniler eşliğinde yardım toplandı.

Vali Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan da Vali Konağı'nda korteji karşıladı. Vatandaşlara ve basın mensuplarına lokum ikram eden Vali Özarslan, ardından maniler eşliğinde bağışını yaptı.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünde başlayan program Gazi Caddesi'nde son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Geleneksel Helesa Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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