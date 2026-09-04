Sinop'ta huzurevi sakinleri Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla gözleme yapıp kaynaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta huzurevi sakinleri Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla gözleme yapıp kaynaştı

Sinop\'ta huzurevi sakinleri Çocuk Evleri\'ndeki çocuklarla gözleme yapıp kaynaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte birlikte gözleme yapan yaşlılar ve çocuklar, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren sıcak anlar yaşadı.

Sinop'ta huzurevi sakinleri ile Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Huzurevi'nin kıymetli sakinleri ve kurum çalışanları Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette yaşlılar ile çocuklar birlikte keyifli vakit geçirdi. Buluşmada çocuklarla birlikte gözleme yapan huzurevi sakinleri, samimi sohbetler eşliğinde güzel anlar yaşadı. Çocukların neşesi ve huzurevi sakinlerinin ilgisiyle renklenen etkinlikte, farklı kuşaklar arasında sıcak bağlar kuruldu. Gerçekleştirilen etkinlikle, yaşlıların deneyim ve sevgilerinin çocuklarla buluşturulması, çocukların ise büyükleriyle vakit geçirerek kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Kuşaklar arası sevgi köprüleri kurmaya devam diyoruz. Ulu çınarlarımızın şefkati ve çocuklarımızın neşesiyle, Sinop'ta kocaman bir aile olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Çocuk, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta huzurevi sakinleri Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla gözleme yapıp kaynaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:23:39. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta huzurevi sakinleri Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla gözleme yapıp kaynaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement