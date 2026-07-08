Sinop\'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen "Erfelek Arıtma Tesisi–İncemeydan Su Deposu İsale Hattı Yapım Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Sinop Merkez ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği'ne bağlı 33 köyün uzun yıllardır özellikle yaz aylarında yaşadığı içme suyu probleminin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında yaklaşık 14 kilometre duktil boru hattı, 26 adet sanat yapısı, 2 adet yatay sondaj ile çeşitli beton imalatları gerçekleştiriliyor. Vali Mustafa Özarslan, Erfelek Arıtma Tesisi–İncemeydan Su Deposu İsale Hattı Yapım Projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi alan Özarslan, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu önemli proje ile Sinop Merkez ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği'ne bağlı 33 köyümüzde uzun yıllardır özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacaktır" ifadelerini kullandı. - SİNOP