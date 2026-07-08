Sinop'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor

Sinop\'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
08.07.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erfelek Arıtma Tesisi projesiyle 33 köyde içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen "Erfelek Arıtma Tesisi–İncemeydan Su Deposu İsale Hattı Yapım Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Sinop Merkez ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği'ne bağlı 33 köyün uzun yıllardır özellikle yaz aylarında yaşadığı içme suyu probleminin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında yaklaşık 14 kilometre duktil boru hattı, 26 adet sanat yapısı, 2 adet yatay sondaj ile çeşitli beton imalatları gerçekleştiriliyor. Vali Mustafa Özarslan, Erfelek Arıtma Tesisi–İncemeydan Su Deposu İsale Hattı Yapım Projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi alan Özarslan, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu önemli proje ile Sinop Merkez ve Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği'ne bağlı 33 köyümüzde uzun yıllardır özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacaktır" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Sinop Merkez, Ekonomi, Erfelek, Sinop, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
Ukrayna ordusundan Azak Denizi’nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı Ukrayna ordusundan Azak Denizi'nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı
Çek Cumhuriyeti’nin iç kavgası Ankara’ya taşındı: NATO Zirvesi’nde ülkeyi iki ayrı lider temsil etti Çek Cumhuriyeti’nin iç kavgası Ankara’ya taşındı: NATO Zirvesi’nde ülkeyi iki ayrı lider temsil etti
ABD, İran’ı peş peşe vurdu ABD, İran'ı peş peşe vurdu
NATO Zirvesi’nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi

21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 21:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta İçme Suyu Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.