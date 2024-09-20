Sinop\'ta İki Hortum Paniği

Sinop açıklarında hortum paniği
SİNOP - Sinop açıklarında sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış ile birlikte denizde aynı anda 2 hortum oluştu.
Sinop Akliman açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde aynı anda 2 hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.
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