Sinop\'ta İl Koordinasyon Toplantısı

Sinop'ta İl Koordinasyon Kurulunun 2026 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı.

Sinop'ta kamu yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla düzenlenen "2026 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali Dr. Mustafa Özarslan'ın başkanlık ettiği toplantıya; belediye başkan yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Sinop'un çehresini değiştirecek yatırımların son durumu ve ödeneklerin kullanım oranları kalem kalem değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Dr. Mustafa Özarslan, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Toplantımızda; yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2026 yılının 1. döneminde (1 Ocak-31 Mart) ilimizde gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi yapılacaktır. Program ve projelerin uygulanmasında birimler arası eş güdüm gerektirebilecek hususlarda görüş alışverişi yapılacaktır. İl Koordinasyon Kurulu'nun karar almasını gerektirecek konularda da karar teklifleri görüşülecektir."

22 kuruluştan 190 proje

İlde yürütülen çalışmaların kapsamına değinen Vali Özarslan, "İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 14 genel ve katma bütçeli kuruluş ve 8 yerel idare üzere toplam 22 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin (KÖYDES) 2026 yılı yatırım ödeneği belli olmamıştır. Valiliğimizce koordine edilen ve yatırımcı kuruluşlar tarafından icra edilen İl Yatırım Takip Sistemine girilen verileri sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Bütçe 47 milyar TL'yi aştı

Vali Özarslan, projelerin sayısal ve mali dökümünü ise şu şekilde açıkladı: "2026 yılının 1. döneminde toplam 190 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin; 30 adedi tamamlanmıştır. 94 adet proje devam etmektedir. 23 adet proje ihale aşamasındadır, 43 adet projeye ise çeşitli sebeplerden dolayı başlanamamıştır. 2026 yılının 1. döneminde üzerinde çalışılan projelerin; toplam değeri 47 milyar 595 milyon 31 bin TL'dir. Bu projeler için 2026 yılı 1. döneminde 5 milyar 233 milyon 975 bin TL ödenek ayrılmış olup, 2026 yılı 1. dönemi için ayrılan ödeneğin 257 milyon 922 bin TL'si harcanmıştır. Projelerin toplam yılı harcama oranı yüzde 5'e tekabül etmektedir."

Konuşmasının sonunda yatırımlara destek verenlere teşekkür eden Özarslan, "İlimizdeki yatırımların ve kamu hizmetlerinin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza ve emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılının 1. döneminde eş güdüm içerisinde başarılı çalışmalar ortaya koyan değerli kurul üyelerimize ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın 2026 yılı içerisinde başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Projeler hakkında açıklamalarda bulunmak ve projelerin gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlara yönelik görüş ve önerileri değerlendirmek üzere sözü kurum ve kuruluş temsilcilerine veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti. - SİNOP