Sinop'ta Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bu yıl ilk kez düzenlenen North Expo ile Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı Örsan Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sinop Belediyesi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları ve Proaktif Fuarcılık iş birliğiyle Örsan Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarda 170 firma yer aldı.

Fuarın açılışında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, North Expo ile Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün burada Sinop adına tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu tarihi ana tanıklık etmek için uzunca bir süre ve meşakkatli bir yol kat ettik ve bugün ilk defa Sinop'ta Karadeniz Tarım ve beraberinde North Expo Sinop inşaat turizm tanıtım fuarını birlikte açıyoruz. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklere her zaman destek olduk. Destek olmaya da devam edeceğiz. Bu organizasyonda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu fuar yalnızca ürünlerin gösterildiği, ürünlerin insanlarla buluşturulduğu bir yer değil, iş insanlarının, üretenlerin ve tüketenlerin bir araya geldiği, ticari potansiyele destek verecek, ticari potansiyeli artıracak oluşumlardır"

"FUARLAR YENİ FIRSATLARIN ORTAYA ÇIKACAĞI BÜYÜK ORGANİZASYONLARDIR"

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat ise, kentte ilk defa tarım ve hayvancılık alanında bir fuar düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Fuarlar sadece bir tanıtım ve reklam organizasyonları değil, birçok iş birliğinin kurulacağı, yeni fırsatların ortaya çıkacağı büyük organizasyonlardır. Sinop'umuz bereketli toprakları ve gelişen hayvancılık sektörü ile bu potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Düzenlenen bu fuarla bu potansiyel ortaya çıkacak, diğer illere, şehirlere açılacak, hatta inşallah dünyaya açılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunda en temel ögelerden biri de üretimin ve istihdamın yüzyılıdır. İşte burada üretim ve istihdamın, bu vizyonun somut hale dönüştüğü bir fuarı gerçekleştiriyoruz."

Konuşmaların ardından fuar alanını gezen katılımcılar stantları ziyaret ederek firmaların ürünleri hakkında bilgi aldı.