Sinop'ta inşaat malzemesi hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
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Sinop'ta inşaat malzemesi hırsızlarına suçüstü

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Sinop'un Ayancık ilçesinde kablo ve inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli, çalmış oldukları malzemeler ile suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi ve şüphelilerin ev ve çevrelerinde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

24.04.2024 17:15
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Sinop'ta inşaat malzemesi hırsızlarına suçüstü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde kablo ve inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli çalmış oldukları malzemeler ile suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Ayancık ilçesinde değişik tarihlerde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheli şahısların ev ve çevrelerinde yapılan aramalarda, 83 kilogram bakır kablo, 1 adet çapa makinası, 2 adet çim biçme makinesi, 3 adet motorlu testere, 4 adet spiral makinası, 4 adet matkap ve çeşitli muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sinop\'ta inşaat malzemesi hırsızlarına suçüstü
Kaynak: İHA

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