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Sinop'ta intihar girişimini belediye başkanı engelledi

Sinop'un Gerze ilçesinde bir çatının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaşı, belediye başkanı intihardan vazgeçirdi. Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, şahsı pantolonundan yakalayıp çekerek aşağıya indirdi.

Sinop\'ta intihar girişimini belediye başkanı engelledi
28.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:13
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Sinop'ta intihar girişimini belediye başkanı engelledi

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde bir çatının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaşı, belediye başkanı intihardan vazgeçirdi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi zorluk yaşadığı ve yardım alamadığı iddia edilen Ahmet Ş.(47), bir evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Sinir krizi geçiren Ahmet Ş. üzerindeki kıyafetleri parçalarken, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Aşağıya açılan branda ile de önlem alındı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, intihar girişiminin yaşandığı çatıya çıkarak şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Şahıs, Başkan Şensoy'un uğraşlarına rağmen intihardan vazgeçmedi. Şensoy, şahsı pantolonundan yakalayıp çekerek aşağıya indirdi.

Kaynak: İHA
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