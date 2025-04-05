Sinop'ta İtfaiye Güvercini Kurtardı

Sinop'ta çamaşır iplerine dolanan güvercin kurtarıldı
SİNOP - Sinop'ta çamaşır iplerine dolanan bir güvercin itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.
Olay, 16.50 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Balkondaki çamaşır iplerine dolanan güvercini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri güvercini dikkatlice kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen güvercin, itfaiye görevlileri tarafından dikkatlice yeniden gökyüzüne salındı.
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