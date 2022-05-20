Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği - Son Dakika
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Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği

20.05.2022 19:47
Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği

Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliğiSİNOP Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terör, kaçakçılık, uyuşturucu, halkın can ve mal güvenliği ekipleri "Yaşadığım Çevreyi Temiz Tut Projesi" kapsamında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği

SİNOP Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terör, kaçakçılık, uyuşturucu, halkın can ve mal güvenliği ekipleri "Yaşadığım Çevreyi Temiz Tut Projesi" kapsamında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı olarak, çevre ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak maksadıyla komutanlığımız Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katılımı ile başlatılan Kurt Kuyusu Sahil Plajı ve çevresi, çevre temizliği faaliyetimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sinop İl Jandarma Komutanlığı olarak çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü önleyici ve idari faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği
Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği
Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği
Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği - Son Dakika


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