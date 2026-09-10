Sinop\'ta kadın kooperatiflerine yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, kadın kooperatifleri ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü kapsamında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Şube Müdürü Deniz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumları, yerel yönetim, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kadın kooperatifleri ile diğer kurumların birlikte gerçekleştirebileceği çalışmalar değerlendirildi. Ortak çalışma alanları, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.