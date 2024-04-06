Sinop'ta Kalkan Balığı Kilogramı Bin Liradan Satılıyor

Yerel

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

MUSTAFA USTA

Sinoplu Balıkçı Ümit İslah, "Yaklaşık 3 kilogramla 4 kilogram arası 4 tane kalkan balığı geldi. En büyüğü 6.5 kilogram. Kalkan balığının tadı çok güzeldir yalnız pahalı bir balık. Kilogramı bin lira. İnsanların alım gücü düşük olduğu için çoğunlukla lokantalar alıyor" dedi.

Sinop açıklarında avlanan 3-7 kiloluk kalkan balıkları kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar kalkan balığını alma güçlerinin olmadığını söyleyen balıkçı Ümit İslah, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 kilogramla 4 kilogram arası 4 tane kalkan balığı geldi. En büyüğü 6.5 kilogram. Kalkan balığının tadı çok güzeldir yalnız pahalı bir balık. Kilogramı bin lira. İnsanların alım gücü düşük olduğu için çoğunlukla lokantalar alıyor. Onlar da kesip dilim halinde, porsiyon halinde veriyorlar. İnsanlar için de bu şekilde daha uyguna geliyor. Biliyorsunuz, şu anda durumlar enflasyon düşüklüğünden dolayı vatandaşın alım gücü sıkıntı. Eskiye göre satışlarımız da az. Zaten balık da yok. Çupra, levrek, somon var. Eskiden istavrit 30 lirayken şimdi 60 lira. Bir kalkan balığı 700 lirayken kilogramının bin 500 liraya kadar çıktığını biliyorum."

Balıkçı tezgahına gelen Tolga Gülümoğlu ise "Gönlüm isterdi ki şu kalkan balığını alıp yemek. Ama maalesef alabilecek durumda değiliz. Bana göre pahalı. Başkalarına göre, olmayabilir ama bana göre pahalı" dedi.