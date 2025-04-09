Sinop'ta kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

SİNOP - Sinop'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sinan Şen(51), geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkan Vekili Aysun Özsönmez, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Düzenlenen törenin ardından polis memuru Sinan Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.