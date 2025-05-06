Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi, farkındalık artırıldı.

06.05.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

SİNOP - Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik güvenliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, ilkokul öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi. Hükümet Meydanı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na protokol üyeleriyle birlikte yürüyen öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitim sonrası konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, "3 Mayıs ile 9 Mayıs arasını trafik haftası olarak kutluyoruz. Buradaki kutlamada temel amaç farkındalık oluşturmak. Kazalarda kaybettiklerimiz rakamdan ibaret değil. Bu rakamların arkasında büyük acılar, hüzünler ve travmalar var. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, dostlarımız var. Büyük acılar yaşıyoruz. Bu acıları yaşamamak için önlem almamız, tedbir almamız gerekiyor. İşte burada da şu anda çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu kurallara uymaları yönünde bir farkındalık oluşturmak, küçük yaşlarda onlardan kuralları içselleştirmesi amaçlı bu faaliyetleri yapıyoruz. Bugün de burada öğrencilerimizin katılımı ile güzel bir etkinlik yaptık. Ben inanıyorum ki, okullardaki teorik eğitimin yanı sıra, burada şu anda uyguladığımız pratiğe dayalı eğitim, onlarda kalıcı bir davranış değişikliğine neden olacaktır. Çocuklarımız, geleceğin büyükleri. Aynı zamanda evlerde de elçilerimiz. Büyüklerimize de bugün gittiklerinde bu kuralları hatırlatacaklar. 'Bir Kural Bir Ömür' diyoruz. Uyguladığımız bir kural, ömrümüzü uzatıyor ve sevdiklerimize ulaşmamızı sağlıyorlar. Sürücülerimizden isteğimiz, kurallara uysunlar" dedi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda motor sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trafik Haftası, Etkinlikler, trafik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:19:49. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.