Sinop\'ta Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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(SİNOP) - Sinop'ta bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Ordu Mahallesi üzerinde meydana geldi. M.K hakimiyetindeki 57 AR 255 plakalı otomobil Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nizamettin Gökçü'ye çarptı.

Çarpma sonucu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Nizamettin Gökçü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.