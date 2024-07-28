Sinop'ta Kınık Deresi taşkınlarına neden oldu

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinden geçen Kınık Deresi, yağmur sonrası debisinin yükselmesi sonucu yer yer taşkınlar yarattı.

Gece saatlerinde Erfelek ilçesinde yağan sağanak yağmur sonrası Kınık Deresi'nin debisi yükseldi. Kınık Deresi yağmur sonrasında coşarak yer yer taşkınlar yarattı.

Ayrıca Erfelek ilçesinden yağmur sonrasında birçok su baskını haberi geldi. Zemin kattaki birçok dükkan ve evlerde su baskınlarının yaşandığı ve vatandaşın kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı bildirildi. Vatandaşlar evlerini taşkınlardan önlemek için barikat kurdu.