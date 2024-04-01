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Sinop'ta Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi

Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yola devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, Sinop-Ayancık Yolu İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

01.04.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

SİNOP - Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yola devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza, dron ile görüntülendi.

Kaza, Sinop- Ayancık Yolu İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 ES 627 plakalı kamyon sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan tabelaya çarpan kamyon, yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından geldi. Vatandaşlar tarafından kamyonun içinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından devrilen kamyonu yoldan kaldırmak için çalışmalara başlanırken kaza sonrası güvenlik amacıyla farklı alternatif bir yoldan güzergah açıldı.

Sürücüyü araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz, "Evden bir ses duydum. Kalktım geldim. Kaza yerinde toplandık. Kapıyı açtık, sürücüyü içerden çıkardık. Daha sonra yaralıyı ambulans aldı. Sürücünün durumu iyi görünüyordu. Kendisi de kazayı nasıl yaptığını bilmediğini söyledi" dedi.

Kaynak: İHA

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