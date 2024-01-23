Sinop'ta korkutan yangın: Lastik deposu alev aldı

SİNOP - Sinop'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sinop Gelincik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lastik deposunda nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ettiler. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.