Sinop'ta korona virüs hatırlatma dozuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Sinop'ta korona virüs hatırlatma dozuna yoğun ilgi

19.07.2022 09:02

Sinop'ta korona virüs hatırlatma dozuna yoğun ilgi Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilde 50 yaş üstü vatandaşlar aşıya koştu19) yeniden yaygınlaşmaya başladığını duyurması üzerine hatırlatma dozunu olmak için Sinop'ta özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan...

Sinop'ta korona virüs hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilde 50 yaş üstü vatandaşlar aşıya koştu

SİNOP Sağlık Bakanlığı korona virüsün(Covid-19) yeniden yaygınlaşmaya başladığını duyurması üzerine hatırlatma dozunu olmak için Sinop'ta özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar hastanelere akın ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın son doz aşısını en az 6 ay önce olmuş ve bu süreçte hastalık geçirmemiş vatandaşlar için hatırlatma dozu aşısını olmaları çağrısı oldukça dikkate alınıyor. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne hatırlatma dozu aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Sinop'ta hatırlatma dozu aşısını olmaya gelen Hikmet Erol, vatandaşların kesinlikle aşısını olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle aşı olmaları gerekiyor. Benim oğlum, gelinim ve kızım karantinada, bu güne kadar hiç aşı olmamışlar. Çok üzgünüm o konuda, gelinim biraz ağır geçiriyor, diğerlerinde pek ağır değil. Aşının etkisi var, tartışmasız" dedi.

Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Sinop'un bayram sürecinde özellikle tatil bölgesi olmasından dolayı ciddi yoğunluk yaşadığını, Sağlık Bakanlığı'nın yaşanan artışlardan ötürü bayram ve sonrasında yeniden aşılamanın başlatıldığını söyledi. Atlı, "Halkımıza bu konuda özellikle 6 ay önce son aşısını olmuş vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını yapması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ettik. Bayram süresince hem tatilcilerimiz hem buradaki vatandaşlarımızın aşı konusunda teveccühleri oldukça iyiydi. Hastanelerimize randevu alarak başvurarak aşılarını yaptırdılar. Bunun sürmesini istiyoruz, özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların daha hassas davranmasını istiyoruz çünkü bu hastalık bu kişilerin hastanelere, servislere ve yoğun bakımlara düşmesine sebep olabiliyor" diye konuştu.

Virüsün etkisi eskiye göre azaldı

Korona virüsün varyantlarının ortaya çıkmasıyla bazı belirtilerinin de değiştiğini ve eskiye göre zayıfladığını vurgulayan Uzm. Dr. Atlı, "Şu anda boğaz ağrısı belirtileri ön planda. Ateş hastalarda yükselebiliyor, gribal semptom tarzında hissediliyor. Virüsün yayılım hızı biraz yüksek fakat etkilemesi, hastaneye yatışı, bedeni etkileyip yatağa düşürmesi konusunda gücünü kaybetti. Ama yine de yaşlı hastalarımız özellikle dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta korona virüs hatırlatma dozuna yoğun ilgi - Son Dakika

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