Sinop\'ta Mahalle Bekçilerine Başarı Belgesi

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren mahalle bekçilerine başarı belgesi verildi.

Sinop'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda başarılı olan mahalle bekçileri ödüllendirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte, kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki mahalle bekçilerine "Başarı Belgesi" takdim etti. Vali Özarslan, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.