Sinop\'ta Manevi Değerler Etkinliği

Sinop'ta ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yaklaşık 200 öğrenci bir araya gelerek manevi değerler etrafında buluştu.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi yıl sonu etkinlikleri Sinop'ta anlamlı bir programla devam ediyor. Bu kapsamda Sinop 33 Evler Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler ve çocuklar cami saflarını doldurdu.

Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, kardeşlik, samimiyet ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Manevi değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği buluşmada, öğrenciler caminin huzurlu atmosferinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Gönül dolu anların yaşandığı etkinlik, çocukların cami ile olan bağlarını güçlendirirken renkli görüntülere de sahne oldu.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların kültürel ve manevi gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, ÇEDES projelerinin toplumun temel yapı taşlarını güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. - SİNOP