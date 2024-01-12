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Sinop'ta Miras Paylaşımı Sonucu Evini Kaybeden Kadın: 'Sokakta Kalmaktan Endişe Duyuyorum' - Son Dakika
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Sinop'ta Miras Paylaşımı Sonucu Evini Kaybeden Kadın: 'Sokakta Kalmaktan Endişe Duyuyorum'

Sinop'ta yaşayan Çiğdem Danacı, yargı yoluyla miras paylaşımı sonucu oturduğu evin satıldığını belirterek, evlerini satın alacak maddi imkanlarının olmadığını ve sokakta kalmaktan endişe duyduklarını söyledi. Danacı, yardımsever vatandaşlardan destek istedi.

12.01.2024 - 15:11,
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MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan Çiğdem Danacı, yargı yoluyla miras paylaşımı sonucu oturduğu evin satıldığını belirterek "Doğduğum ve büyüdüğüm evimden sokakta kalmakla karşı karşıyayım şu anda. Gidecek bir yerim de yok. Ev sahibi 275 bin liraya aldığı eve bize 740 bin lira fiyat söyledi. Bana verilen para zaten 96 bin lira. Ben bu parayla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Alacak durumum da yok, maddiyatım da yok" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyü Kıran Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Çiğdem Danacı'nın ailesiyle birlikte oturduğu ev yargı yoluyla miras paylaşımı sonucu satıldı. Paraları olmadığı için evlerini satın alamadıklarını belirten Çiğdem Danacı, sokakta kalmaktan endişe duyduklarını kaydetti. Danacı, şunları söyledi:

"DOĞDUĞUM VE BÜYÜDÜĞÜM EVİMDEN SOKAKTA KALMAKLA KARŞI KARŞIYAYIM"

"2017 yılında yer davamız vardı. Yer davasından mahkemelik olduk ve şu anda doğduğum, büyüdüğüm ev satıldı. Bize 96 bin lira para düştü. Ben ailemle birlikte yaşıyorum ve sokakta kalmakla karşı karşıyayım şuanda. Eğer bana ihtar çekerlerse sokakta kalacağız. Benim orayı alacak para gücüm yok, maddi imkanım yok. Doğduğum ve büyüdüğüm evimden sokakta kalmakla karşı karşıyayım şu anda. Gidecek bir yerim de yok. Ev sahibi 275 bin liraya aldığı eve bize 740 bin lira fiyat söyledi. Bana verilen para zaten 96 bin lira. Ben bu parayla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Alacak durumum da yok, maddiyatım da yok. Biz kendi yağında kavrulan insanlarız. İstesem de alamam zaten. Ailecek evi geri almak istiyoruz ama imkanımız yok. Annem, ben ve erkek kardeşim yaşıyoruz, babam rahmetli oldu. Gidecek yerimiz de yok. Kiraya çıkmak istesek kiraya da çıkamayız, durumumuz yok. Biz evimizi geri satın almak istiyoruz ve yaşamımıza devam etmek istiyoruz ama gücümüz, imkanımız, maddi durumumuz olmadığından dolayı alamıyoruz. Yardımsever, hayırsever vatandaşlardan yardımcı olmalarını istiyorum."

Sinop\'ta Miras Paylaşımı Sonucu Evini Kaybeden Kadın: \'Sokakta Kalmaktan Endişe Duyuyorum\'
Kaynak: ANKA
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Erfelek, Sinop, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Miras Paylaşımı Sonucu Evini Kaybeden Kadın: 'Sokakta Kalmaktan Endişe Duyuyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Miras Paylaşımı Sonucu Evini Kaybeden Kadın: 'Sokakta Kalmaktan Endişe Duyuyorum' - Son Dakika
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