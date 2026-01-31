Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı

Mübadelenin 103. yılı Sinop\'ta anıldı
31.01.2026 15:10  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen anma programında, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'nin 103. yılı dolayısıyla saygı duruşu yapıldı, çelenk bırakıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Sinop'ta mübadelenin 103. yılı dolayısıyla Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Sinop Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasıyla devam etti. Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral günün anlam ve önemine uygun bir konuşma gerçekleştirdi.

Aral burada yaptığı konuşmada, 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile milyonlarca insanın yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan koparıldığını hatırlatarak, savaşın ve zorunlu göçün gölgesinde hayatını kaybeden ataları saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Mübadiller için "köklerine yolculuğun" turistik bir gezi olmadığını vurgulayan Aral, bu ziyaretlerin hafızaya, vicdana ve özleme yapılan kutsal yolculuklar olduğunu söyledi. Kültürel etkinlikler aracılığıyla iki halk arasında barış ve dostluk köprüleri kurduklarını belirten Aral, artan vize uygulamalarının bu süreci zorlaştırdığını dile getirerek, mübadil kuruluşları için vize süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Aral'ın konuşması ardından, programa katılanlar Belediye Bandosu eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi'ne yürüdü. Burada mübadele göçünde hayatını kaybedenler için din görevlisi tarafından dualar edildi. Daha sonra Dernek Başkanı Aral protokol üyeleriyle birlikte denize çelenk ve karanfil bıraktı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda patlama
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:12:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.