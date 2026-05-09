Sinop'ta Nisi Göleti'ne Giriş Ücreti Tepkisi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta Nisi Göleti'ne girişte 60 lira ücret alınmasına, tuvaletler için ise 20 lira alınacağı iddialarına DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şubesi tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı ve üyeleri, Sinop'un Karakum mevkisinde bulunan Nisi Göleti'ne girişte, Sinop İl Özel İdaresi'nce kişi başı 60 lira almasına, tesis içindeki tuvaletler için ise kişi başı 20 lira ücret belirlemesine tepki gösterdi.

Şube Başkanı Kadir Demir, Sinop halkının ücretsiz olarak yararlandığı Nisi Göleti, Hamsilos ve Bahçeler mevkisi gibi alanların artık paralı hale getirildiğini söyledi. Demir, Nisi Göleti'ne girişte kişi başı 60 lira giriş ücreti alındığını, ücretsiz giriş hakkının yalnızca özel idare personeli, yakınları ile 65 yaş üstü ve emeklilere tanındığını kaydetti. Demir, yaşanan durumun Sinop halkının göleti kullanım hakkının kısıtlanması anlamına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz kamuya ait alanlara ücretsiz girişi savunuyoruz. Zaten devlete vergi veriyoruz. Devlet bizden bu vergileri alırken yol, su, elektrik ve kamusal alanlarda yararlanmamızı sağlayacak hizmetleri getirmeli. Biz yaptığımız her türlü alışverişte vergi ödüyor iken halka ait yere para vererek girmek kanımıza dokunuyor. Bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor. Kamusal alanların halka parasız hale getirilmesi gerekiyor. Sinop'ta tuvaletler 10 lira iken burada 20 lira olacağı söyleniyor. Halka hizmet verilmesi gereken yerde bütün hizmetler halkın ulaşabileceği şekilde ucuz olması gerekir. Dışarıdan daha pahalı hale gelmesi buranın bir kar alanı haline dönüşmüş olduğunu gösteriyor. Umarım Karakum plajı da deniz sezonu başladığında aynı kaderi paylaşmaz. Bu anlamıyla da kesinlikle Nisi Göleti'nin halka girişlerde en azından parasız hale getirilmesi, ücretsiz olmasını talep ediyorum. Acilen bu karardan, bu uygulamadan vazgeçilmesini öneriyorum."

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Sezer de "Buranın paralı olması turizmi etkiler. Ücret çok fazla. Biz tamamen ücretsiz olmasını istiyoruz. Sinop için çok yanlış bir izlenim bırakır. Her şey ücretli olunca turizmde talep az olur" diye konuştu.

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Şükrü Demirel, "2 aylık gelirle 10 ayı kurtaramazsınız. Daha farklı çözümler bulmaları gerekiyor. Burası için de aynı şey söylenecek. 'Nisi Göleti'ne gittik. Yuh artık' diyecekler. Neye diyecekler? 'İçeriye girerken 60 lira verdik. Bir de tuvalete 20 lira verdik'. Buraya giden insanların en az iki defa tuvalete gittiğini düşünün. Etti mi 100 lira kişi başı? Böyle bir mantıkta bir devlet kurumunu yönetenler, ülkeyi yönetenler nasıl olabiliyorlar?" şeklinde duruma tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Denetleme Kurulu Üyesi Murat Sezer, vatandaşların deniz, hava ve orman gibi doğal kaynaklar üzerinde haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Sezer, Sinop'ta yaşayanların kendi denizine veya ormanına ücretsiz erişememesini eleştirerek, "Kendi malımızda kiracı konumuna düşmemiz uygun değil" dedi.