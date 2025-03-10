Sinop'ta Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Ölü Yunus Bulundu

Sinop'ta sahilde ölü bir yunus bulundu, incelenmek üzere örnekler alındı ve ölüm nedeni araştırılıyor.

10.03.2025 13:28
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Sinop'ta ölü yunus karaya vurdu

SİNOP - Sinop'ta sahilde ölü yunus bulundu. Yetkililerce yunustan örnekler alınarak ölüm nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sinop'un Karakum mevkiinde sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri gelerek yunustan örnekler alındı. Afalina türü olduğu belirlenen yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İncelemelerde bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, "İhbar üzerine geldik buraya. Uzman bir veteriner eşliğinde nekropsi yapma şansımız yok. Dolayısıyla kesin ölüm nedenini söyleyemem. Biz üniversite olarak rutin çalışmalarımız işte popülasyon parametlerinin belirlenmesi için geldik boy ölçümü yaptık. Morfolojik bir inceleme yaptık. Üzerinde kesin ağ izi denilecek bir şeye rastlamadık ama keskin düzenli bir kesik var üzerinde. İlk tahminim sürüklenirken sivri bir kaya parçasının üzerinden de geçmiş olabilir. Bir bıçakla ufak bir kesikte atılmış olabilir şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim net bir inceleme yapmadan.2 yada 3 günlük olduğunu düşünüyorum maksimum 5 günlüktür. Sinop'un yerel türlerinden. Üzerinde bay fazla sosyal iletişimi işaret eden çizik ve tırnak izleri var.230 cm genç sayılabilecek bir birey aslında. Genetik için deri örneği aldık. Yaşını belirlemek için diş örneği aldık. Birde bu hayvanlar üzerinde foto kimlikleme çalışmaları var onları görsel yüzgeçlerinden kimlikleyebiliyoruz. O kataloglarda var mı yok mu diye birde dorsal yüzgecinin fotoğrafını çektik. Daha önce bir yerde kimliklendirilmiş bireyse kataloglardan karşılaştırırız diye" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika

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