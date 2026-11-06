Sinop’ta özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim - Son Dakika
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Sinop’ta özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim

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Sinop’ta özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan okul güvenlik görevlilerine yönelik KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) uygulaması dahilinde kapsamlı eğitim verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan okul güvenlik görevlilerine yönelik KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) uygulaması dahilinde kapsamlı eğitim verildi.

Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, okullarda huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla kritik konular ele alındı. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde özel güvenlik görevlilerine Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Şüpheli Kişi, Paket ve Araçlara Karşı Yaklaşım Tarzı, Nihilizm ve NarkoKaan konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı daha bilinçli ve etkin hareket edilmesi amaçlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleceğin teminatı çocukların huzur ve güven ortamında eğitim alabilmeleri, her türlü olumsuzluktan korunmaları ve güvenli bir geleceğe ilerleyebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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