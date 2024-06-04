Sinop'ta paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Sinop'ta bir binanın çatısında bulunan paratonere kanadı sıkışan martıyı Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Martının tedavisi Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak.

04.06.2024 17:26
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Sinop'ta paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

SİNOP - Sinop'ta bir binanın çatısında bulunan paratonere kanadı sıkışan martıyı Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinop Rahmi Demir Sosyal Tesislerindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere bir martının kanadı sıkıştı. Martı kendi imkanlarıyla kurtulmak için uzun süre uğraştı. Durumu şubede görevli bir personel fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri personelleri merdiven yardımıyla binanın çatısına çıkarak paratoneri yerinden sökerek yaralı martıyı kurtardı.

Martının tedavisinin Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta paratonere sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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