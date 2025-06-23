Sinop\'ta Park Halindeki Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'ta garajda park halinde duran araç alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'ta bir evin garajında park halinde duran otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ada Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir binanın garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın garajında park halinde bulunan 09 FD 051 plakalı otomobilin motor kısmından, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan Sinop Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yanan araca anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.