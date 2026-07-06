Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı tamamlandı. 4 gün süren organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonlar belli olurken, dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın 8'incisi Kumkapı sahilinde gerçekleştirildi. Turnuvanın final karşılaşmaları yoğun ilgi gördü. Erkekler kategorisinde İranlı sporcular Bahman Salemin Jehboroun ile Arash Vakili birinciliği elde ederken, Ahmet Can ile Yasin Baysal ikinci, Eren Kanlı ile Canbulat Dönmez de üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde Alanya Belediyesi adına mücadele eden Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova şampiyon oldu. Berfin Öztürk ile Esra Demirkıran turnuvayı ikinci, Nursen Yaren Sencel ile Merve Çelebi ise üçüncü olarak tamamladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya, kupa ve ödülleri Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, TVF Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal, TVF Plaj Voleybol Kurul Üyesi Murat Bostan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Şaban Değermenci tarafından verildi.

Törenin sonunda Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, turnuvaya katkılarından dolayı TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile TVF Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal'a, Sinop'a özgü gemi maketi hediye etti.

Ödül töreninde konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Herkesin emeğine sağlık. Güzel günlerde ve güzel etkinliklerde, müsabakalarda bir araya gelmek dileğiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sporcularımız var" ifadelerini kullandı.