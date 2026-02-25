Sinop'ta Plak Satışına Yoğun İlgi

Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta yaşayan Bartuğ Şahinkaya, dedesinin yaklaşık 65 yıl önce başladığı plak satışı işine babasıyla beraber devam ediyor. Şahinkaya, son dönemde plağa ilginin arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Dedem Celal Şahinkaya, 1965 yılında Tersane mevkiinde plak işine başlamıştı. Dedem, babam ve ben üç kuşaktan beri bu işi yapmaktayız. Rağbet arttığı için yeniden plak sektörüne girdik. Genellikle gençlerden ve gurbetçilerden çok rağbet var. Genellikle eskilere özlem duyuyorlar. Gençliklerine, çocukluklarına özlem duydukları için plağa ilgi arttı. Ben dedemi sevdiğim için ve dedem ve babam da bu işi yaptığı için ben de bu işe bağlandım. Bu işi yapmaktayım. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor. Mesela bir Müslüm Gürses ile Sezen Aksu plağı bir olmuyor. Fiyatlar sanatçısına göre değişiyor. En net ses plakta dinlenir ve plağın sesi daha nettir. Kaliteli müzik dinlemek istiyorlarsa plak tercih edebilirler. Bu plaklar ilk basımlar olduğu için o zamanki daha net sesi veriyor."