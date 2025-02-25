Sinop'ta Sağlıkçılar Kış Şartlarında Seferber

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Sinop'ta sağlıkçılar hastalar için seferber oldu

SİNOP - Sinop'ta sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında hastalar için seferber oldu. 1,5 metreyi bulan karlı yolları aşan ekipler, hastalara ulaşıp tedavilerini yapıyor.

Sinop'ta sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapıyor. Sinop'un Tokuşlar ve Çağlayan köylerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipleri hastalara güçlükle ulaştı. Özel İdare ekipleri yolu açtı, sağlıkçılar hastalara ulaştı.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çağlayan köyündeki yaşayan yaşlı adam, ahırda hayvanına bakım yaptığı sırada baş parmağını ciddi şekilde yaraladı. Yakınları ekiplerden yardım istedi. Bölgeye hareket eden UMKE ekipleri 9 saat süren yolculuğun ardından hastaya ulaşabildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisin ardından Samsun'a sevk edildi. Tokuşlar köyünde yaşayan bakıma muhtaç diğer yaşlı hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Köy yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye Sinop İl Özel İdare ekibi yönlendirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile Özel İdare ekipleri, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı hasta, burada UMKE'nin ambulansına nakledilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.