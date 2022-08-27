Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Sinop'ta, su samurunun sahilde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bostancılı köyü sahilinde bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, sahilde bir süre gezdikten sonra denize dalarak gözden kayboldu.

Kaynak: ANKA

Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sinop Sahilinde Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüldü - Son Dakika

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