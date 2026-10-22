Sinop\'ta sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan ölü yunusla karşılaştı

Sinop'ta sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan ölü yunusla karşılaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta DSİ mevkisinde sahil boyunca yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz duran ölü bir yunusla karşılaştı. Yunus henüz bulunduğu yerden alınmazken, ekiplerce sahilden kaldırılması ve ölüm nedeninin araştırılması bekleniyor.
Sinop'ta sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.
Edinilen bilgiye göre, DSİ mevkisinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran bir yunus fark etti. Yunusun ölü olduğu görüldü.
Henüz bulunduğu yerden alınmayan yunusun, ekipler tarafından sahilden kaldırılması ve ölüm nedeninin araştırılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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