Seracılık Yapan Vatandaştan Belediyeye Su Tepkisi - Son Dakika
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Seracılık Yapan Vatandaştan Belediyeye Su Tepkisi

13.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:58
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Sinop'un Durağan ilçesinde seracılık yapan Harun Altay, su sorununun çözülmediğini belirterek aracına astığı pankartla belediyeyi protesto etti. Yetkililerin sorunu inceleyeceğini bildirmesi üzerine eylem sonlandı.

(SİNOP) - Sinop'un Durağan ilçesinde seracılık yapan bir vatandaş, su sorununun çözülemediğini öne sürerek, belediyeyi aracına astığı pankartla protesto etti.

Durağan ilçesi Yandak Mahallesi'nde seracılıkla uğraşan Harun Altay, Durağan Kaymakamlığı'ndan gerekli yasal izinleri aldıktan sonra ilçe merkezinde aracına astığı pankartla tepkisini dile getirdi.

Altay, mahallede yürütülen çalışmalar sırasında seralarına su taşıyan hattın zarar gördüğünü ve bu nedenle 2012 yılından bu yana kullandığı suya erişemediğini iddia etti. Üyesi olduğu Toprak Su Kanalı üzerinden ücretini ödediği suyun da kesildiğini belirten Altay, belediyeye yaptığı başvurulara rağmen sorunun çözülmediğini ileri sürdü.

Araç üzerine astığı pankartta belediyeyi hedef alan ifadeler kullanan Altay, uzun süredir mağduriyetinin giderilmediğini savunarak yetkililere tepki gösterdi.

Olayın ardından yetkililerin devreye girerek konunun inceleneceğini ve sorunun çözümü için çalışma başlatılacağını bildirmesi üzerine Altay eylemini sonlandırdı ve amacının yalnızca su sorununun çözülmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Durağan, Sinop, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seracılık Yapan Vatandaştan Belediyeye Su Tepkisi - Son Dakika

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