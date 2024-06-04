Sinop'ta Sıkışan Martı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Sıkışan Martı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Sinop'ta bir martının kanadı binanın çatısındaki paratonere sıkıştı. Martı, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

04.06.2024 18:10  Güncelleme: 18:18
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bir martının kanadı binanın çatısındaki paratonere sıkıştı. Martıyı bulunduğu yerden Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinop Rahmi Demir Sosyal Tesislerindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere bir martının kanadı sıkıştı. Martı kurtulmak için uzun süre çaba sarf etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, paratoneri yerinden sökerek yaralı martıyı kurtardı.

Martı tedavisi için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Sinop\'ta Sıkışan Martı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Sıkışan Martı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Sıkışan Martı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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