Sinop'ta Su Ürünleri Av Sezonu Töreni Düzenlendi

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Sinop'ta, 2024-2025 Su Ürünleri av sezonu töreni düzenlendi.

Sinop'ta, 2024-2025 Su Ürünleri av sezonu töreni düzenlendi. Sinop iskelesinde gerçekleştirilen törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "denizlerimizi mutlaka korumalı sahip çıkmalıyız. Küçük ve avlanmayacak ölçekteki balıkları avlamamalıyız" ifadesaini kullandı

Gürbüz konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Ayancık Usta burunuyla, Gerze Köşk burunu arası 1983 tarihli bakanlar kurulu kararıyla istihsal alanı olarak ilan edildi. Bu alanı korumak tarım ve orman müdürlüğünün yetkisinde olmakla beraber aynı zamanda hem sahil güvenlik komutanlığımızın hem vatandaşların bilhassa, balıkçılarımızın çok önemli bir alanı. Yani sizin rezerv alanınız.

Bu alan neden bu kadar önemli? Niçin bu alanda balıklar ürüyor? Birincisi denizi çok oksijenli ve aynı zamanda plankton açısından da çok besinli olan dolayısıyla balıkların üremesi için çok ideal bir ortam. Sucul ortamdaki 2 derecelik bir termal artış veya eksilme geçtiğimiz sezondan hatırlayacağınız üzere palamut olmadı. Hepimiz biliyoruz ama bu sene bol. Denizdeki 1-2 derecelik artı ve eksilme bozulan düzende balıkçılarımızı olduğu kadar yurttaşlarımız da ucuz balık tüketme fırsatını kaçırıyorlar ve pahalı balık tüketiyorlar. O yüzden denizlerimizi mutlaka korumalı sahip çıkmalıyız. Küçük ve avlanmayacak ölçekteki balıkları avlamamalıyız. Ben şimdiden vira bismillah diyorum. Kazasız belasız 2024-2025 balıkçılık sezonu hayırlı olsun."

Törenin ardından, balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avlamak için denize açıldı.