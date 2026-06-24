Sinop'ta Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
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Sinop'ta Su Verimliliği Eğitimi

Sinop\'ta Su Verimliliği Eğitimi
24.06.2026 12:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop'ta su verimliliği eğitim toplantısı düzenledi. Uzmanlar bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Su Verimliliği Belgesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı", Sinop Polis Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakanlık uzmanları tarafından su verimliliği alanında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcılara Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamındaki süreçler, sistem kurulumu ile Su Verimliliği Belgesi başvuru ve uygulama aşamaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Su Verimliliği Belgesi almakla yükümlü kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı programda, uygulama süreçlerine ilişkin merak edilen konular uzmanlar tarafından yanıtlandı. Eğitim, soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde devam ederken, katılımcılar bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı buldu.

Eğitim programının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat başkanlığında 2026 Yılı Sinop İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Fatih Önlem, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları Sevil Bolat Uçar ve Şengül Güngör katıldı.

Toplantıda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalar ele alınırken, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen faaliyetler, Ulusal Su Planı ve 2025 yılı İl Su Kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kurul tarafından 2026 yılına ilişkin kararlar alındı.

Yetkililer, su verimliliği konusunda farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Suyumuzu korumak, geleceğimizi korumaktır" mesajını verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika

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