Sinop'ta Sulama Havuzuna Düşen Köpeği Kurtarmak İsterken Boğulma Tehlikesi Atlattı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Sulama Havuzuna Düşen Köpeği Kurtarmak İsterken Boğulma Tehlikesi Atlattı

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Sinop'ta bir vatandaş, sulama havuzuna düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi yaşadı. Olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş ve köpek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

17.03.2024 18:27  Güncelleme: 18:37
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MUSTAFA USTA

Sinop'ta sulama havuzuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen vatandaş boğulma tehlikesi atlattı.

Olay, Sinop'un Bostancılı Mahallesi Meliha Kasım Otel mevkisinde meydana geldi. Cemal Görgeç isimli vatandaş, içi çamurlu su dolu havuza düşen köpeğini kurtarmak isterken dengesini kaybedip havuza düştü. İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan Cemal Görgeç'i çıkardı. Bir itfaiyeci köpeği de havuzdan çıkarmayı başardı. Cemal  Görgeç 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop\'ta Sulama Havuzuna Düşen Köpeği Kurtarmak İsterken Boğulma Tehlikesi Atlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Sulama Havuzuna Düşen Köpeği Kurtarmak İsterken Boğulma Tehlikesi Atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Sulama Havuzuna Düşen Köpeği Kurtarmak İsterken Boğulma Tehlikesi Atlattı - Son Dakika
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