Sinop\'ta Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Sinop'ta emniyet ekiplerince, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediliyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, İl genelinde birçok noktasında çeşitli denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Sinop Kültür Merkezi önünde uygulama gerçekleştiren trafik ekipleri, araçların rutin kontrollerini sağlarken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol etti. Emniyet kemeri, ehliyet-ruhsat -araç muayenesi ve sigorta bilgileri ile cam filmi konusunda yapılan kontroller gün boyunca devam etti. Öte yandan sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sebebiyet verebileceği zararla ilgili bilgilendirme yapıldı. - SİNOP