Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.04.2025 20:24
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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta seyir halindeki otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ADF 146 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Erfelek'e doğru ilerlerken, Sinop Üniversitesi'nden yola çıkan 06 GF 1507 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu 54 ADF 146 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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