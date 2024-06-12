Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli için tören düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Ender Çoraklı için tören düzenlendi.

Dün sabah Sinop-Boyabat yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi sağlık personeli Ender Çoraklı mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ender Çoraklı, Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak için devlet hastanesinde tören düzenlendi. Sağlık personelleri görevleri başında hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı dökerken ailesine başsağlığı diledi. Burada edilen dualar sonrasında Ender Çoraklı'nın naaşı tören ve cenaze namazı için Boyabat Kent Meydanı'na getirildi. Kent Meydanı'nda düzenlenen törenlerin ardından cenaze, Saraydüzü Korucuk köyünde Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından edilen dualarla, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - SİNOP