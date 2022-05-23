Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi

23.05.2022 16:47

Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşiSİNOP Tarihinin yanında kendine özgü mutfak kültürüne sahip olan Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi

SİNOP Tarihinin yanında kendine özgü mutfak kültürüne sahip olan Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Sinop Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Türk Mutfağı' konulu söyleşi, Kültür Merkezi salonunda yoğun katılımla gerçekleşti. Söyleşiye Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda Sinop Üniversitesi turizm alanı öğrencisi katıldı.

"Kültür olarak güçlü olmamız gerekiyor"

Düzenlenen söyleşide konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biridir. Binlerce yıllık kültürel birikime sahip olan Türk milletinin geçmiş izlerini Asya, Avrupa, Afrika'da görmek mümkündür. Sinop bir tarih şehri, bir kültür şehridir. Tarih ve kültür de bu toprakların en vazgeçilmezi olduğundan, atalarımızdan bize miras kalan bu cennet vatanı korumak için güçlü olmamız gerekiyor. Bu gücü koruyabilmek için de, kültür olarak güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için de Sinop'umuzun her parçasının tüm yönleriyle tanıtılmaya ihtiyacı var. Buradaki mimari yapılarımızla, tarihi eserlerimizle, Camilerimizle olduğu kadar, geleneksel tatlarımızla da gündemde kalabilmek için bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç var. Son dönemlerde turistlerin tatil yapacakları yer seçiminde destinasyona özgü yiyecek ve içecekler de önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve özellikle ilimizdeki yöresel lezzetlerin turizme kazandırılması çok önemlidir. Bu nedenle ilimizde de gastronomi turizmine daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Sinop'a özgü lezzetlerin tanıtıldığı çeşitli etkinliklerle kutladığımız Türk mutfağı Haftasının da bu bağlamda çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah gelecek yıl ve yıllarda hem Sinop lezzetlerinin tanınırlığını daha ileri bir noktaya taşıyacağız, hem de Sinop'ta gastronomi turizmini daha ileri bir noktaya doğru geliştireceğiz" diye konuştu.

Söyleşi, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Alpay Tırıl moderatörlüğünde devam etti. Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasibe Yazıt tarafından katılımcılara Türk mutfağını geçmişten günümüze anlatan sunum gerçekleştirdi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç ise katılan öğrencilerin turizm ve aşçılık sektörüyle ilgili sorularını yanıtladı.

Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi
Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi
Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi
Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi

YORUMLAR
500
Sinop'ta 'Türk Mutfağı Haftası' söyleşiyle başladı Sinop'ta 'Türk Mutfağı Haftası' söyleşiyle başladı Kırıkkale'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Kırıkkale'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı
Kaynak: İHA

Üniversite, Turizm, Sinop, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement