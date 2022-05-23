Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi

SİNOP Tarihinin yanında kendine özgü mutfak kültürüne sahip olan Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Sinop Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Türk Mutfağı' konulu söyleşi, Kültür Merkezi salonunda yoğun katılımla gerçekleşti. Söyleşiye Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda Sinop Üniversitesi turizm alanı öğrencisi katıldı.

"Kültür olarak güçlü olmamız gerekiyor"

Düzenlenen söyleşide konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biridir. Binlerce yıllık kültürel birikime sahip olan Türk milletinin geçmiş izlerini Asya, Avrupa, Afrika'da görmek mümkündür. Sinop bir tarih şehri, bir kültür şehridir. Tarih ve kültür de bu toprakların en vazgeçilmezi olduğundan, atalarımızdan bize miras kalan bu cennet vatanı korumak için güçlü olmamız gerekiyor. Bu gücü koruyabilmek için de, kültür olarak güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için de Sinop'umuzun her parçasının tüm yönleriyle tanıtılmaya ihtiyacı var. Buradaki mimari yapılarımızla, tarihi eserlerimizle, Camilerimizle olduğu kadar, geleneksel tatlarımızla da gündemde kalabilmek için bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç var. Son dönemlerde turistlerin tatil yapacakları yer seçiminde destinasyona özgü yiyecek ve içecekler de önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve özellikle ilimizdeki yöresel lezzetlerin turizme kazandırılması çok önemlidir. Bu nedenle ilimizde de gastronomi turizmine daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Sinop'a özgü lezzetlerin tanıtıldığı çeşitli etkinliklerle kutladığımız Türk mutfağı Haftasının da bu bağlamda çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah gelecek yıl ve yıllarda hem Sinop lezzetlerinin tanınırlığını daha ileri bir noktaya taşıyacağız, hem de Sinop'ta gastronomi turizmini daha ileri bir noktaya doğru geliştireceğiz" diye konuştu.

Söyleşi, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Alpay Tırıl moderatörlüğünde devam etti. Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasibe Yazıt tarafından katılımcılara Türk mutfağını geçmişten günümüze anlatan sunum gerçekleştirdi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç ise katılan öğrencilerin turizm ve aşçılık sektörüyle ilgili sorularını yanıtladı.