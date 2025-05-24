Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası Kutlanıyor

Sinop'ta yöresel lezzet zamanı

Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler sahneye çıktı

SİNOP - Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yöresel yiyecekler sergisi açıldı.

Sinop'ta 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar yöresel ürünler tezgahlarını ziyaret etti.

Yöresel ürünler tezgahı açan Sezgin Küçük, balıklı mantı yaptıklarını belirterek, "Bugün Türk mutfağını tanıyoruz. Şuan da etli ekmek yapıyoruz. Mantımız, balıklı mantımız var. Sinop yöresi için nokulumuz çok önemli. Biz farklılık olarak da, balık mantısı yaptık ve tanıttık. Talep de var, çok güzel" dedi.

Yaptıkları ürünlere talebin güzel olduğunu söyleyen Funda Akalın, "Geleneksel Türk Mutfağı Haftası nedeniyle buradayız ve kültürel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Gözleme, etli ekmek, balık mantısı, yöresel nokul ve bir çok ürünümüzü tanıyoruz, hem de satışa sunuyoruz. Talep çok güzel" diye konuştu.

Pratik un helvası ve peksimet tanıtan Esra Çakır, "Kendi mutfağımızda ürettiğimiz ve yöresel bir ürün olan peksimetleri tanıtmak için buradayım. Pratik un helvası ve köy helvamızı tanıtmak için buradayım. Ürünlerimiz standımızda ve gelen misafirlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Boyabat ilçesinden Sinop'a gelen ve bal üretimi yapan Şükriye Satı Özcan ise şunları söyledi:

"Bugün Sinop'ta tanıtım günleri var. Boyabat Kadın kooperatifi olarak katılım sağladık. Boyabat'ta arıcılık yapmaktayım. 650 kovana yakın arım var. Ayancık'ta kestane balı yapıyorduk, bu sene de Erfelek'teyiz inşallah. Bal akımı neredeyse biz oradayız. Bal her sene her yerde olmaz. 4 senede bir olur. Biz de nerede nektar görüyoruz, oradayız. Bu mesleği bilen biri olarak katkı kullanmadan, çok dikkatli olarak balları üretiyoruz. Bal akım zamanı kesinlikle amitraz gibi zararlı maddeler kullanmıyorum. Sinop Üniversitesi analizli bin 300 prolin analizli balım çıktı. Bu da Anzer balına yakın. Ama biz sesimizi duyuramıyoruz. Anzer balının adı çıktı. İnanın fırsat bulabilirsem yüksek yerlerde daha güzel prolinler çıkarabiliriz.