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Sinop'ta yalnız gezen çakal görüntülendi

SİNOP - Sinop Adabaşı mevkisinde yalnız başına gezen çakal, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde yalnız başına dolaşan bir çakal, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, çakal, gündüz saatlerinde bölgedeki boş bir arazide görüldü. Vatandaşlar, çakalı fark ettikten sonra cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.